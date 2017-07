Badestelle scheitert an Anforderungen

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Mahlisch (MOZ) Die Idee schien so einfach, aber ist nicht umsetzbar. Am Großen See in Alt Mahlisch gab es Jahrzehnte lang eine Badestelle. Nach der Wende übernahmen Frankfurter DAV-Angler die Bewirtschaftung. Die Uferbereiche wurden kaum noch gepflegt, des Seeufer wuchs zu. Nach Ablauf des Pachtvertrages vergab der Gemeinderat von Fichtenhöhe den See an den neu gegründeten Verein "Hau An" Alt Mahlisch. Es entstand die Idee, die Badestelle wieder herzurichten. Ortsvorsteher Norbert Jung hatte sich mit dem Anliegen an die Amtsverwaltung Seelow-Land gewandt.