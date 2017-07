Riesenstimmung beim Fest am Krummen See

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Endlich hat der Krumme See im Ortsteil Vogelsdorf wieder ein bisschen Wasser, schon veranstaltet der Feuerwehr-Löschzug Vogelsdorf sein Sommerfest mit einem Schlauchboot-Wettkampf. 14 Teams traten an, auch aus Petershagen, Hohenwutzen/Altglietzen und Fredersdorf-Nord. Als Firmenmannschaft waren Teams der Avicus-Kita und der Hauskrankenpflege Ute Schulz vertreten. Am Ende siegten bei den Frauen aber die Damen der Vogelsdorfer Feuerwehr vor dem Mixed-Team der Hauskrankenpflege und den Erzieherinnen. Bei den Jugendfeuerwehren teilten sich die beiden Teams der Petershagener Wehr die ersten beiden Plätze, gefolgt von Fredersdorf-Nord. Bei den Männern spielten die beiden Teams der Gastgeber ihre Ortskenntnis aus und belegten Platz 1 und 2. Auf dem Bronzerang kam Petershagen ein. Die Vogelsdorfer Jugendfeuerwehr führte mit großem Einsatz einen Löschangriff vor - ein gelungenes Fest.