Zwei gute Gründe zum Feiern

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589631/

"Die Feuerwehr wird da sein, unsere Kinder führen ein kleines Programm auf, wir haben eine Hüpfburg da und ein Glücksrad, Kinder können sich schminken lassen, Fahrten mit der Bimmelbahn sind möglich, der Kita-Ausschuss organisiert einen Kuchenbasar und das Haus steht für Besichtigungen offen", verrät Sylvana Stannek, Leiterin der AWO-Kita.

Erst im vergangenen Jahr wurde die umfassende Hüllensanierung an dem Gebäude abgeschlossen. Dach, Fenster, Fassade und der Garten wurden modernisiert. Drei Jahre lang war die Kita deswegen eine Baustelle. Aber die Einschränkungen im Alltag waren das Ergebnis wert: "Wir haben nun ideale Bedingungen", freut sich Sylvana Stannek. Davon können sich Besucher während des Sommerfestes überzeugen und sie können sich ein Bild von der Einrichtung machen. Hier steht zum Beispiel im Kita-Alltag die Gesundheit im Mittelpunkt. So übernimmt etwa eine Heilpädagogin die Frühförderung im Haus. In einer speziell eingerichteten Kinderküche, werden die Kinder an eine gesunde Ernährung herangeführt. Die Sprache ist ein weiterer Schwerpunkt im Kita-Alltag. So besuchen die Vorschulkinder regelmäßig die Stadtbibliothek und dürfen einmal pro Woche an einer Unterrichtsstunde an der Astrid-Lindgren-Grundschule teilnehmen.

Aktuell besuchen 129 Kinder die Kita "Kinderland". Sie werden hier von 22 Mitarbeitern betreut. Die Einrichtung ist für bis zu 146 Kinder ausgelegt.