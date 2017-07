Umfrage zum Einzelhandel

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Märkische Oderzeitung lässt in der Zeit vom 17. Juli 2017 bis Anfang September eine telefonische Meinungsumfrage in Fürstenwalde und angrenzenden Gemeinden durchführen. Die Umfrage wird durch ein Bremer Unternehmen im Namen unserer Zeitung realisiert und befasst sich mit dem Thema Einzelhandel in Fürstenwalde. Die Ergebnisse der Umfrage sowie eine ausführliche Berichterstattung mit Hintergründen und Meinungen zum Thema wird im Befragungszeitraum erfolgen. Die Auswertung der Ergebnisse findet im Nachgang statt.