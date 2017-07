artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Hochwasser kommt schneller als erwartet. "Gestern konnte man dem Ansteigen der Oder förmlich zuschauen. Im Halbstunden-Takt erhöhte sich der Pegel um zwei bis fünf Zentimeter", berichtet der Stadtbote am 18. Juli. In der Nacht sei Alarmstufe 3 ausgegeben worden - 5,30 Meter waren überschritten. Mit Hilfe des THW und privater Unternehmen baut die Feuerwehr weiter an der Verteidigungslinie aus Betonplatten und Sandsäcken, um damit die Innenstadt zu schützen. Umweltminister Matthias Platzeck erklärt auf der Pressekonferenz des Krisenstabes in Frankfurt: "Ich gehe davon aus, dass die Deiche vor Frankfurt in gutem Zustand sind und halten werden". Was sämtlichen Verantwortlichen jedoch Sorgen bereitet, sind die Regenfälle, die erwartet werden.