Flamenco, Feuer-Show und Rockradio in Kagel

artikel-ansicht/dg/0/

Kagel (MOZ) Original spanischer Flamenco wird am Sonnabend auf dem Dorfplatz von Kagel zu hören und zu sehen sein. "Buena Gente" (zu Deutsch: gute Leute) heißt die Gruppe, die die Initiatoren von "Klang & Licht" in diesem Jahr verpflichten konnten. "Zwei Tänzerinnen, ein Sänger und ein Gitarrist gehören dazu", sagt Steffen Fritsch, der das Festival mit seiner Frau Diana, Grünheides Jugendkoordinatorin Karin Meinharth sowie Andrea Wischnewski organisiert. "An der Flamenco-Gruppe sind wir schon seit zehn Jahren dran, bisher hat es aber nie geklappt", verrät der 52-Jährige. Damit die Tänzer nun auch gut zu sehen sind, verfüge die Bühne erstmals über einen Mittelsteg, der in Richtung Publikum führt.