Kein Interesse am Integrationsbeirat

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt wird es keinen Gleichstellungs- und keinen Integrationsbeirat geben. Bei einer entsprechenden Ausschreibung für die beiden Gremien haben sich für den Integrationsbeirat keine Interessenten für den Gleichstellungsbeirat nur eine Interessentin gefunden. Eigentlich wären jeweils sieben Sitze zu vergeben. Andrea Peisker, Behinderten-, Senioren und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, weist darauf hin, dass sich das mangelnde Interesse schon länger abgezeichnet hat und nicht nur für Eisenhüttenstadt gilt. Schon zum Ende der letzten Amtszeit sei es bereits nicht mehr gelungen, nachrückende Mitglieder für freigewordene Sitze in diesen beiden Beiräten zu gewinnen. Dies entspräche auch der Situation im landesweitem Vergleich, wo sich aufgrund veränderter rechtlicher Rahmenbedingungen und gesellschaftlicher Entwicklungen Bedarfe ändern. Dabei wäre doch angesichts des Zuzuges von Flüchtlingen ein Integrationsbeirat durchaus sinnvoll, dessen Zweck in der Hauptsatzung der Stadt so beschrieben wird: "Mit dem Integrationsbeirat soll die Integration von Einwohnern mit Migrationshintergrund in die Stadt Eisenhüttenstadt befördert werden." Andrea Peisker erwähnt aber, dass dieses Ziel inzwischen auf anderen Wegen erreicht wird. In den vergangenen Jahren seien andere Netzwerke und Initiativen entstanden, die die Akteure bündeln. "Das Forum Familie und Netzwerk zur Flüchtlingshilfe seien nur beispielhaft genannt."