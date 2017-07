Leiterin der Oberschule Erkner geht in Ruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Sie wollte sich am liebsten ganz ohne öffentliche Aufmerksamkeit verabschieden - aber das haben ihre Kollegen und Schüler dann doch nicht zugelassen. Kerstin Schaffrath, die Leiterin der Morus-Oberschule, geht mit dem Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Die Lehrerin für Mathematik und Physik ist seit 2011 Leiterin der Oberschule am Hohenbinder Weg, davor stellvertretende Leiterin.

"Oft geriet die Gleichung 13 x Klassen/Kurse = 13 x Lehrer am Morgen in eine Ungleichung mit mehreren Unbekannten, d.h. fehlende Lehrer", schrieb eine der Lehrerinnen, Anke Elster. Kerstin Schaffrath habe diese Herausforderung optimal gemeistert. Anke Elster lobt auch Humor, Optimismus und Ideenreichtum ihrer Chefin. Als am Freitagabend die Zehntklässler der Schule feierlich verabschiedet wurden, schenkte eine von ihnen, Sophie Marie Dietrich, ihrer Schulleiterin ein Porträt als Dankeschön.

Langweilen wird sich Kerstin Schaffrath ab Donnerstag eher nicht. "Mein Terminplan ist roter als jetzt", sagt sie lachend. Reisen, Enkelkinder, Bauprojekte am Haus - das sind nur einige der Stichworte, die ihren künftigen Alltag umreißen. 70 Kilometer ist sie jeden Tag gefahren, um ihren Arbeitsplatz in Erkner von ihrem Wohnort in Alt-Zeschdorf, im Oderbruch, zu erreichen. "Ich habe es überlebt, mein Auto nicht", sagt sie dazu.

Ihr Nachfolger an der Schule, die der Landkreis zu einem Schulzentrum ausbauen will, wird Frithjof Cornelisen, ein Lehrer der Schule.

