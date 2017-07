OP-Saal unter die Lupe genommen

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Einen OP-Saal von innen sehen, seine Lunge testen und den Blutzucker bestimmen - all das konnten Interessierte am Sonnabend in der Klinik Gransee erleben. Auf drei Etagen stellte sich das Krankenhaus beim Gesundheitsfest den Besuchern vor. Gleich im Eingansbereich begrüßten die Ehrenamtlichen der "Grünen Damen" der Oberhavel Kliniken alle Gäste. Bärbel Reckzeh aus Gransee, Elke Gowert aus Liebenwalde und Erika Richter aus Hennigsdorf engagieren sich seit mehreren Jahren bei dem Projekt. "Wir sind für jene Patienten da, die Gesprächsbedarf haben", sagte Bärbel Reckzeh. "Was wir dafür mitbringen müssen, ist vor allem gute Laune und ein offenes Ohr. Wir wollen die Patienten ja aufbauen", sagte die Granseerin. Einen Tisch weiter saßen ebenfalls drei Frauen - Sylvia Köhler, Ilona Skambraks und Monika Semle. Gemeinsam klärten sie Interessierte zum Thema Demenz auf.