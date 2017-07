NBA: Houston Rockets stehen zum Verkauf

artikel-ansicht/dg/0/

«Es war mir eine große Freude und Ehre, die Houston Rockets in den letzten 24 Jahre zu besitzen», sagte Alexander in einer Stellungnahme. Der 74-Jährige hatte die Mannschaft 1993 für 85 Millionen Dollar erworben.

Angeführt von Hakeem Olajuwon und Clyde Drexler gelang es den Rockets 1994 und 1995, die NBA-Meisterschaft zu gewinnen. Laut «Forbes» hat das Team aus Texas einen geschätzten Wert von 1,65 Milliarden Dollar (1,43 Milliarden Euro) bei einem jährlichen Umsatz von 244 Millionen Dollar. Brown sagte, dass Alexander im Laufe der Jahre von potenziellen Käufern angesprochen worden sei, er aber bis vor Kurzem nicht über einen Verkauf nachgedacht habe.

Houston wird auf der Suche nach einem neuen Besitzer mit dem NBA-Ligabüro in New York zusammenarbeiten. Einen Zeitplan für den Verkauf gibt es laut Brown nicht. Das Team um Superstar James Harden gehört nach der Verpflichtung von Aufbauspieler Chris Paul diesen Sommer zum engeren Favoritenkreis auf den Titel im nächsten Jahr. Außerdem erwarb Houston beim diesjährigen NBA-Draft die Rechte an dem deutschen Basketball-Talent Isaiah Hartenstein.