Mut und Veränderung

Berlin/Groß Dölln (MOZ) "Veränderung" - ein Wort, das oft in einem Atemzug mit "Mut" genannt wird. Beim Bebersee Festival in der Schorfheide steht beides hoch im Kurs. Ganz besonders im 15. Jahr der Reihe. "Veränderung" lautet das Motto der sieben Konzertabende, die vom 26. August bis zum 3. September auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflughafen Groß Dölln stattfinden. Und Mut ist reichlich gefragt, um ein solches Festival im Nirgendwo zwischen Prenzlau, Templin und Eberswalde durchzuziehen: Stars der klassischen Musik, die in der New Yorker Carnegie Hall oder im Amsterdamer Concertgebouw Erfolge feiern, kommen an diesem entlegenen Ort im Wald zusammen, der mit einem zur Auto-Teststrecke umfunktionierten Rollfeld und alten Hangars einen morbiden Charme atmet.