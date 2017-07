Gelungene blaugrüne Premiere

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Ob die Schlagercombo Die Couchies, das Theater Lakritz, beide aus Berlin, oder der Zauberkünstler Felix Wohlfarth aus Potsdam - die Wohnungsbaugenossenschaft Eberswalde-Finow (WBG) hatte für ihr erstes blaugrünes Fest an kulturellen Glanzlichtern nicht gespart. Und wurde am Sonnabendnachmittag von feierwilligen Mitgliedern und Mietern beinahe überrannt. Auf dem Hof des Genossenschaftshauses an der Ringstraße 183 herrschte vom ersten Augenblick an ausgelassene Feierlaune.