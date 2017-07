2. Old- & Youngtimer-Show in Jeserig

artikel-ansicht/dg/0/

Jeserig (MZV) Bitte vormerken: Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, gibt es 2017 wieder eine Old- & Youngtimer-Show in Jeserig auf dem Gelände der Mc-Möbel Handels GmbH. Alle können ihre "alten" Schätzchen am 8. Oktober ab 11 Uhr (Aufstellungsbeginn: 10:00 Uhr) dem Publikum präsentieren. Ebenso sind Händler mit arttypischen Artikeln willkommen. Mc-Möbel stellt an jenem Sonntag sein Gelände für die Ausstellung und Präsentation natürlich ohne Gebühren zur Verfügung.