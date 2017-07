233 mal Abitur mit Traumnote 1,0

artikel-ansicht/dg/0/

Baaske sagte weiter: „Dieses exzellente Abitur ist Ausdruck von großer Anstrengung und enormem Fleiß. Die Abiturientinnen und Abiturienten haben geackert, jetzt sollen sie die Ferien genießen.“ Zugleich bedankt er sich bei den Lehrerinnen und Lehrern, „die die Schülerinnen und Schüler engagiert begleitet und unterstützt haben.“

Die 233 Einser-Abiturientinnen und -Abiturienten im Schuljahr 2016/17 entsprechen rund 2,4 Prozent aller 9.656 Prüflinge, die das Abitur an Gesamtschulen, Gymnasien, beruflichen Gymnasien und Schulen des Zweiten Bildungswegs erfolgreich bestanden haben. Die Urkunde von Minister Baaske enthält eine Songzeile der Band „Die Ärzte“, die er gern in Diskussionen mit Jugendlichen zitiert: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ Damit will Minister Baaske junge Menschen anregen, das Leben anzupacken, sich einzumischen und die Gesellschaft voranzubringen.

Insgesamt steigt der Anteil an Einser-Abiturienten in Brandenburg seit zehn Jahren kontinuierlich. Während im Schuljahr 2006/2007 noch 104 Schüler die höchste Noten erreichten, sind es mittlerweile mehr als 230.