Verlockende Vielfalt der Zirkuswelt

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Gedränge in der Manege - das herrschte gleich in mehrfacher Hinsicht am Sonnabend in der Granseer Galerie Eremitage: Ungewöhnlich viele Kunstinteressierte versammelten sich im Galerieraum der Druckwerkstatt von Marc Berger - angelockt von sage und schreibe 68 Kunstwerken über den Zirkus, die des Galeristen Vater, Prof. Roland Berger, noch bis 8. Oktober zeigt. Dicht an dicht gehängte Bilder, die die Welt des Zirkus in seiner unerschöpflichen Vielfalt und in übertragenem Sinne auch die Welt als Zirkus widerspiegeln.