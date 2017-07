Eichstädt präsentiert neuen Trainer für Handballerinnen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589707/

"Unsere Frauen spielen seit Jahren in der Verbandsliga und bewiesen auch in der abgelaufenen Saison mit einem dritten Platz ihre Zugehörigkeit in dieser Liga", sagt der Vereinsvorsitzende Tom Neumann. Dieser musste handeln, nachdem Trainer Frank Stephan seinen Rücktritt erklärte. "Ihm gilt der Dank für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und den herbeigeführten Erfolgen seiner Spielerinnen", so Neumann.

Als Nachfolger auf der Trainerbank hat die Vereinsführung den Ungarn János Zilahi gewinnen können. Dieser sei ein erfahrener Mann, der bereits mit höherklassigen Teams Erfolge gefeiert habe. So führte er die ungarische Nationalmannschaft der Polizei bei den Europameisterschaften 2016 in Dänemark auf Platz fünf.

János Zilahi zog es im Dezember des vergangenen Jahres aufgrund beruflicher Veränderungen und der sportlichen Zukunft seines Sohnes nach Oberhavel, wo er durch Kontakte zu Sándor Szanyi (der als Spielerberater im Handball und Fußball tätig ist) zum SV Eichstädt kam.

"Mit den Erfahrungen des Ungarn und einer gut aufgestellten Frauenmannschaft sollte auch am Ende der nächsten Saison eine mindestens genauso gute Platzierung erreicht werden können", meint Neumann. Zilahi wolle die Jugendlichen mehr in den Erwachsenenbereich integrieren und strebe innerhalb der nächsten zwei Jahre die Brandenburgliga an. Sein Credo sei: "Mit viel Arbeit, Ausdauer und Schweiß können alle Ziele erreicht werden, die wir uns stellen. Wir müssen nur wollen und alle für das Ziel begeistern können."

Am Sonnabend, 2. September, findet in der Oberkrämerhalle in Eichstädt eine Saisoneröffnungsfeier statt. Dann werden alle Teams vorgestellt.