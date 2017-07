artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Das konnte nicht gut gehen: Ein mutmaßlicher Fahrraddieb hat am Montagabend am Hohen Neuendorfer Bahnhof versucht, ein Schloss mit einer Flex-Maschine zu knacken. Der dadurch verursachte Lärm machte Anwohner stutzig. Sie alarmierten die Polizei. Die Beamten erwischten einen 35-Jährigen auf frischer Tat. Der Mann gab an, dass es sich um sein eigenes Fahrrad handelt. Da er aber weder Schlüssel noch Eigentumsnachweis vorlegen konnte und auch über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er wegen des Verdachts des Diebstahls vorläufig festgenommen.