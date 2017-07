Journalistenverband begrüßt Regierungsunterstützung für Yücel

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) hat sich erfreut gezeigt über die Entscheidung der Bundesregierung, den inhaftierten Reporter Deniz Yücel in seinem Verfahren gegen die Türkei vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu unterstützen. Man begrüße dieses Vorgehen, teilte DJV-Chef Frank Überall am Dienstag mit. "Deniz Yücels einziges "Vergehen" ist kritischer Journalismus. Die Ausübung seines Berufs brachte ihm bis jetzt fünf Monate Haft ein ohne Anklage. Das ist Willkür in Reinform." Nach dem Scheitern der diplomatischen Verhandlungen Deutschlands mit der Türkei "helfe offenbar nur noch der Rechtsweg", so Überall.