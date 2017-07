artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Das Feuer in einem Pinienwald am Rande von Rom ist unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte kämpften die ganze Nacht gegen die Flammen, wie die Feuerwehr am Dienstag auf Twitter mitteilte. Drei Löschflugzeuge waren noch im Einsatz. Die Brände, angefacht vom Wind, richteten italienischen Medien zufolge große Schäden an den Pinien an. Der Wald befindet sich auf dem Weg von Rom ans Meer.