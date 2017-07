artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der britische Botschafter Sebastian Wood hat die Bedeutung des Deutschlandbesuchs von Prinz William und seiner Frau Kate hervorgehoben. "Es wird der Anfang eines langen Verhältnisses zwischen dieser neuen Generation der Königsfamilie und Deutschland", sagte Wood am Dienstag in Berlin. Es werde in Zukunft viele solcher Besuche geben.

William und Kate (beide 35) werden am Mittwoch nach ihrer Polen-Reise in Berlin erwartet. Der Queen-Enkel war bereits 2016 in Nordrhein-Westfalen. Jetzt kommt William erstmals mit seiner Familie nach Deutschland. "Er interessiert sich sehr für dieses Land", sagte Wood.

Wo die Kinder Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) außer bei der Ankunft und Abfahrt zu sehen sind, ist noch offen. "Die Kinder werden nicht am offiziellen Programm teilnehmen", so Wood. Wo die Familie wohnen wird, verriet er nicht.

Erste Stationen sind am Mittwoch das Kanzleramt, das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal. In Marzahn trifft das Paar Helfer des Vereins Straßenkinder und der Robert-Enke-Stiftung, die auf Depressionskrankheiten aufmerksam macht. Danach besuchen Kate und William den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum "Tea", wie der Botschafter sagte.

Während die Gartenparty in der britischen Residenz am Mittwochabend eher traditionell ist, lernen Kate und William am Donnerstagabend in Clärchens Ballhaus junge Unternehmer und Kreative aus Berlin kennen, also die hippe Seite der Hauptstadt. Tagsüber sind die beiden in Heidelberg. Am Freitag reist die Familie von Berlin zur letzten Station nach Hamburg - mit dem Zug.