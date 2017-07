artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Deutschlands Steuer- und Beitragszahler arbeiten in diesem Jahr nach Berechnungen des Steuerzahlerbundes so lange wie noch nie für die Staatskassen. Erst von diesem Mittwochmorgen an, exakt ab 03:27, erwirtschafteten Bürger und Unternehmen - rein rechnerisch - Einkommen nur noch für den eigenen Geldbeutel, wie der Steuerzahlerbund am Dienstag in Berlin mitteilte.