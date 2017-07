artikel-ansicht/dg/0/

Grubo (MZV) Gleich zwei Jubiläen wurden am 1. Juli in Grubo gefeiert. Neben dem 85-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr jährte sich zugleich die Austragung des 25. Balkan-Cups.

Für die Gastgeber aus dem 170-Seelenort waren damit über Monate währende Vorbereitungen verbunden. Jetzt, nachdem die Feierlichkeiten mit den darin eingebetteten Feuerwehrtechnischen Wettbewerben hinter ihnen liegen, kommen sie dazu, zurückzuschauen.

"Gleichzeitig wollen wir allen Unterstützern und Sponsoren herzlich danken. Ohne ihre Hilfe hätten wir das Ganze nicht stemmen können", sagt Ortswehrführer Michael Borchhardt.

Dann erzählt er von den Veranstaltungen. Davon, dass Pfarrer Matthias Stephan zu Beginn eine kurze Andacht hielt, die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren unter Einsatz der eigenen Gesundheit würdigte und den Kameraden für alle weiteren Einsätze den Segen gab.

Die Andacht fand sowohl beim Publikum als auch bei den Kameraden großen Anklang, zumal die Arbeit der Floriansjünger oftmals zu wenig Beachtung findet. Borchardt dazu: "Die Freiwillige Feuerwehren sind in unserer ländlichen Struktur wichtige Säulen für die Dorfgemeinschaft, die Feuerwehr ist der Ort - der Ort ist die Feuerwehr."

Das im Rahmen des Balkancups auch der Gruboer Nachwuchs startete, freute die Blauröcke aus dem Dorf besonders. Sie bildet, mit Kindern- und Jugendlichen aus Lehnsdorf, Mützdorf und Klepzig die "Balkan-Jugendwehr". Aus Grubo sind Jana Giese, Paul und Emil Kienow sowie Marc und Marie Borchardt mit dabei. Für die Kooperation über die Ortsgrenzen hinaus entschieden sich die Wehrführer der vier Orte bereits 2014. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass das Konzept Früchte trägt. 20 Kinder zählt die fitte Nachwuchswehr, die unter der Leitung der Jugendwarte Peter Sens, Tobias Rudolph, Benjamin Kraft und Daniel Schiering das einmaleins der Feuerwehr erlernt. "Keines der Dörfer hätte allein eine Kinder- und Jugendwehr auf die Beine stellen können", erzählt der 39-Jährige weiter. Das Kooperationsmodell wiederum bietet jetzt die Chance, den Bestand der einzelnen Wehren weiter zu sichern. Die Reihen des Nachwuchses stärkten am Jubiläumstag zusätzlich Kindermannschaften aus Schwanebeck, Wiesenburg und Reetz. Die 45 Mädchen und Jungen aus genannten Orten konnten am späten Nachmittag sogar allesamt mit kleinen Pokalen den Heimweg antreten. Sie hatten zuvor in der Gruppenstafette ihr Können unter Beweis gestellt. Die Jugend zusätzlich im Löschangriff.

Die Männermannschaften aus den Balkandörfern maßen in der Grundübung unter Wettkampfbedingungen ihre Kräfte. Den ersten Platz erkämpften sich die Lehnsdorfer Feuerwehrmänner, gefolgt von den Klepzigern, der zweiten Gruboer Männnermannschaft und den Mützdorfern. Mit Rang fünf musste sich das erste Gruboer Team begnügen.

Dass Petrus kein Einsehen mit den Feuerwehrleuten am Jubiläumstag hatte und immer wieder Regenschauer zur Erde entsandte, störte vor Ort niemanden. Mit den Worten "Wir sind schließlich nicht im Häkelkurs, sondern bei der Feuerwehr", machte Borchardt klar, dass das Wetter den Floriansjüngern nichts anhaben kann.

Zu guter letzt wurden unter anderem mit Siegfried Wotschke von der Freiwilligen Feuerwehr Lehnsdorf, Manfred Kienow und Erhard Borchhardt von Gruboer Wehr sowie Ralf Lorenz von der Mützdorfer Freiwilligen Feuerwehr vier Männer geehrt, die sich in den zurückliegenden 25 Jahren durch treue Zugehörigkeit zur Feuerwehr und Unterstützung bei der Entwicklung des Balkan-Cups verdient gemacht haben. "Ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen Helfen, auch denen die im Hintergrund gewirkt haben, herzlich danken. Nicht zu vergessen den Gruboer Frauen, die den Kuchen für die Veranstaltung gebacken haben", so Borchhardt.