Niemegk ans Wanderwegenetz des Landkreises angeschlossen

Niemegk (MZV) "Ich habe heute morgen um 8.30 Uhr im Radio von der Veranstaltung in Niemegk gehört und bin sofort losgefahren", so Sieglinde Specht. Die Jüterbogerin ist eine Naturliebhaberin und geht leidenschaftlich gern wandern. Deshalb wollte sie sich die Einweihung der neuen Rundwanderwege um Niemegk samt dem sich anschließenden Jahrmarkttreiben vor dem Rathaus nicht entgehen lassen. Den Wandersegen, den Pfarrer Daniel Geißler den Wanderern gegen 9.30 Uhr erteilte, verpasste Sieglinde Specht dann aber doch noch. Ungeachtet dessen lobt die Jüterbogerin das eigens für diesen Tag geschnürte Paket aus Gottesdienst, geführten Wanderungen und Jahrmarkt.

Nach der Rückkehr der beiden Wandergruppen, die unter Leitung der Wanderleiter Dietmar Grünert und Christian Marthe auf unterschiedlichen Strecken gleich nach dem Gottesdienst Niemegks Umgebung erkundeten, schloss sich die offizielle Einweihung an.

Amtsdirektor Thomas Hemmerling hatte passend dazu die Wanderschuh geschnürt und die Vorsitzende des Amtsausschusses, Karin Commichau, trug selbst erdachte Wanderverse vor.

Vizelandrat Christian Stein wiederum griff zur Schere und durchschnitt auf dem Markplatz ein symbolisches Einweihungsband, mit dem Niemegk ganz offiziell an das überregionale Wanderwegenetz des Landkreises Potsdam-Mittelmark angeschlossen wurde.

Damit muss sich das Tor zum Fläming, wie Niemegk in hiesigen Wanderprospekten immer wieder beworben wird, nicht mehr hinter Bad Belzig und Wiesenburg verstecken.

Stein ist sicher, dass mit den neuen Rundwanderwegen Niemegks Bedeutung und das touristische Interesse an der Stadt samt Region wachsen wird. Zugleich bezeichnete er die neuen Rundwanderwege als besonderes Geschenk an den Naturpark Hoher Fläming, der in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Mit der Ausgestaltung der beiden Strecken und der benachbarten wandermäßigen Erschließung der Brautrummel bei Grubo sowie weiterer Wanderwege im Bereich Nuthetal investierte der Landkreis rund 300.000 Euro. Davon wurden 220.000 Euro aus dem Programm zur Förderung der Ländlichen Entwicklung im Rahmen von LEADER gefördert. Die Vorbereitung und Umsetzung des Projektes erfolgte unter anderem in Zusammenarbeit des Landkreises mit dem Landschaftsarchitekturbüro Gunnar Lange aus Bad Belzig, dem Amt Niemegk und dem Natur- und Kulturführer Dietmar Grünert aus Niemegk. Die Pflege der Wege übernimmt der Arbeits- und Ausbildungsförderungsverein Potsdam-Mittelmark e.V.