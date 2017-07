artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburg unterstützt drei kleinere Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 14 000 Euro. Unter anderem erhält Stücken (Potsdam-Mittelmark) 5300 Euro, teilte das Innenministerium am Dienstag in Potsdam mit. Es soll eine elektronische Zieleinrichtung sowie ein Anzeigenset für den Feuerwehrsport angeschafft werden. Der Förderverein veranstaltet seit 14 Jahren den Stückener Galgenpokallauf und ist einer der Etappenorte des Vier-Bahnen-Pokallaufes der Freiwilligen Feuerwehren in Brandenburg. An diesen überregionalen Veranstaltungen nehmen jedes Jahr bis zu 40 Mannschaften der Länder Brandenburg und Sachsen-Anhalt teil. Der Rest des Geldes geht nach Gräbendorf (Teltow-Fläming) und nach Uebigau-Wahrenbrück (Elbe-Elster), hieß es.