Kita-Plätze oftmals nicht mehr ausreichend finanziert

Potsdam (dpa) Zehntausende Kinder in Brandenburg gehen jeden Tag länger als acht Stunden in die Kita. Den Trägern werden jedoch vom Staat nur sechs Stunden Betreuung finanziert, wie die kinderpolitische Sprecherin der Links-Fraktion im Landtag, Gerrit Große, am Dienstag erklärte. Die Betreuungszeiten seien länger geworden, rund 65 000 Kinder verbrächten inzwischen mehr als 40 Stunden in der Woche in der Kita.