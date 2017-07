Landrat auf Künstlertour

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) "In der Familie pflegen wir das künstlerische Erbe meines Großvaters, Karl Mertens, seit vielen Jahren. Ines Struyk, Mitarbeiterin des Kulturamts des Landkreises, regte vor Jahren dann die Gründung des Vereins an", so Anette Mertens, die wie auch ihre Mutter Anna, ihr Vater Steffen, ihr Bruder Jan und ihre Tante Liselotte selbst künstlerisch tätig ist. Am Freitag begrüßte die Vereinsvorsitzende Landrat Roger Lewandowski in der "Stadtgalerie" des Vereins in der Berliner Straße. Diese ist jeden Dienstag und Donnerstag von 13.00 bis 18.00 Uhr für alle Neugierigen geöffnet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589757/

"Ein aktuelles Projekt ist unser geplanter Karl-Mertens-Kunstweg", sagte Anette Mertens. Der Bildhauer schuf zahlreiche Figuren, Reliefs und andere Kunstgegenstände, vor allem in seiner Heimatstadt, aber auch im Westhavelland, in Brandenburg/Havel und Berlin. An seinem Geburtshaus, das 1944 durch Bomben zerstört wurde, am Platz der Jugend, steht beispielsweise ein von Karl Mertens geschaffenes Durchbruchrelief.

"Ich möchte das rege Kunstleben im Havelland und die vielen aktiven Künstler besser kennenlernen", so der vor einem Jahr zum Landrat gewählte Roger Lewandowski. "In Vorbereitung dieser Besuchstour habe ich zum Beispiel gelernt, dass auch der Abtragejunge auf dem Kreisverkehr in der Berliner Straße von Karl Mertens geschaffen wurde."

Während seiner Künstlertour durch das Westhavelland besuchte Lewandowski ferner die Ausstellung des Malkurses der Volkshochschule, den der Maler Michael Student leitet. Diese ist in der Sparkassenfiliale in Rathenow-West zu sehen. In der "Künstleroase" Gülpe stattete er Jordis Hammer einen Besuch ab und schaute den Künstlern im Atelier "LandArt" in Wolsier über die Schulter.

1993 zog Ulrike Hogrebe nach Neuwerder bei Rhinow und eröffnete in dem kleinen Ort ihr Atelier. Gemeinsam mit dem gleichnamigen Verein organisiert sie seit 2006 die Kunstbiennale "Land(schafft)Kunst", die in diesem Jahr vom 17. Juni bis 2. Juli stattfand.