artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589759/

Noch immer läuft viel Wasser aus Muhre und Moorgraben in den Veltener Hafen. Es kommt aus dem lange überschwemmten Leegebruch und landwirtschaftlich genutzten Felden. Das Wasser stinkt, an der Oberfläche sind immer wieder tote Fische zu sehen.

Der Kreisanglerverband Oberhavel hat am Montag und Dienstag in Velten einen deutlich erhöhten Ammoniakgehalt sowie zu viel Nitrat im Wasser gemessen. "Normal ist ein Wert von 0,003 Milligramm Ammoniak pro Liter, wir haben 1,5 Milligramm ermittelt", sagte am Dienstag André Stöwe vom Kreisanglerverband. Folge: Bakterien, die die Schadstoffe abbauen, vermehren sich massenhaft. Dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt und Fische sterben. "Zur Zeit sind noch nicht viele tote Fische zu sehen", sagte Stöwe. Das könne sich aber ändern, denn zunächst sinken toten Fische auf den Grund. Bleiben die Fische im verunreinigten Wasser, "sind sie nicht zu retten", so Stöwe. Belüftet werden könne das Wasser dort auch nicht. Die Untere Wasserbehörde beim Landkreis kontrolliert den Stichkanal seit Tagen. "Die Ursache für das Fischsterben ist eindeutig der niedrige Sauerstoffgehalt durch die Einträge nach dem Hochwasser", sagte Sprecher Ronny Wappler. Gefährliche Stoffe seien bei den Proben aber nicht nachgewiesen worden. Als massenweise Wasser aus Leegebruch vom Technischen Hilfswerk ins Veltener Hafenbecken gepumpt wurde, seien Ölsperren eingesetzt worden, so Wappler. Für Menschen bestehe keine Gefahr, den Fischen könne aber kaum geholfen werden. "Das wird sich auf natürliche Weise regulieren. Wir kontrollieren das Wasser aber weiter." So bedauerlich das Sterben der Fische auch sei. Wenn solche Wassermassen vom in den Gewässer strömen, seien solche Situationen wie jetzt am Stichkanal kaum zu vermeiden. Von einem Massensterben könne aber keine Rede sein.