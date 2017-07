Maria startet erfolgreich in Bukarest

artikel-ansicht/dg/0/

Bukarest (dpa) Tatjana Maria steht beim Tennis-Turnier in Bukarest im Achtelfinale. In ihrer Erstrundenpartie gewann die 29-Jährige aus Bad Saulgau deutlich mit 6:1, 6:2 gegen die niederländische Außenseiterin Lesley Kerkhove. Maria geht bei dem Sandplatz-Turnier auch in ihr nächstes Match gegen die Weltranglisten-214. Nadia Podoroska aus Argentinien als Favoritin. Am Montag war die Bonnerin Annika Beck gegen die an Nummer zwei gesetzte Spanierin Carla Suarez Navarro beim 0:6, 1:6 ohne Chance geblieben.