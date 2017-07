So idyllisch kann trödeln sein

artikel-ansicht/dg/0/

So etwa bei Yvonne Leue, die diverse Schuhe, Bücher, DVDs und andere Schätze auf ihrer Hollywoodschaukel, dem Trampolin, Gartenstühlen und -tischen zwischen Blüten und Beeten zum kleinen Preis anbietet. "Dabei geht es gar nicht darum, hier das große Geschäft zu machen. Vielmehr sollen die Leute vorbeikommen, sich am Grün in den Gärten erfreuen und dabei das ein oder andere entdecken, das sie gut gebrauchen können, bei uns aber nur umsteht. Solche Sachen hat doch jeder im Schrank", so Leue, die maßgeblich an der Idee zum ersten Inselflohmarkt beteiligt war. Dabei war die Reaktion vieler Gartenfreunde von Anfang an positiv, die meisten sagten sofort zu, sich mit einem Stand zu beteiligen. "Am Ende sind es nun ein paar weniger, was der guten Stimmung, aber keinen Abbruch tut", so Leue weiter. Kurzerhand wurde einfach umgeplant, jeder der Gartenfreunde, der Lust hat, kann gegen eine kleine Standgebühr von drei Euro dabei sein. Die landen jedoch nicht etwa in der Gartenanlagenkasse, sondern kommen dem rein spendenfinanziertem Kleinkunstfestival "hEimWeRTs" zugute, das vom 29. September bis 1. Oktober in Brandenburg an der Havel stattfinden wird. Insgesamt 61,84 Euro wurden aus Standgebühr sowie Kaffee- und Kuchenverkauf eingenommen und sind per Spendenlink bereits bei der Crowdfunding-Plattform des Kleinkunstfestivals eingegangen.

Über kleine Einnahmen dürfen sich aber auch die Trödler an diesem Tag freuen - zahlreiche Kostbarkeiten, Kuriositäten und Schätze wechseln für wenige Euro den Besitzer und erfreuen sich im neuen Zuhause frischer Aufmerksamkeit.