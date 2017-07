Newcomer Demann: «Anspruch ist, Italien zu besiegen»

artikel-ansicht/dg/0/

«Unser Anspruch ist, gegen Italien und dann auch gegen Russland zu gewinnen», sagte die 24 Jahre alte Nationalspielerin Kristin Demann einen Tag nach dem 0:0-Auftaktspiel des Titelverteidigers gegen Schweden.

Anna Blässe, die wie Demann gegen den Olympia-Zweiten ihr erstes EM-Spiel bestritt, erklärte, dass sie nach der Partie in Breda schwer in den Schlaf gefunden hatte. «Nach so einem Spiel ist es nicht so leicht sofort abzuschalten», sagte die 30-Jährige vom VfL Wolfsburg. Beide Newcomer im deutschen Team waren mit dem Turnierauftakt nicht unzufrieden, sehen aber auch noch einiges an Steigerungspotenzial. «Es war ein gelungener Start mit Luft nach oben», bilanzierte die Ex-Hoffenheimerin Demann, die in der kommenden Saison für den FC Bayern München spielt.

Im zweiten Spiel der Gruppe B trifft Deutschland am Freitag in Tilburg auf die Italienerinnen, die ihr Auftaktmatch gegen Russland mit 1:2 verloren.