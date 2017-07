Grüner Daumen für richtiges Verhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Hauptgrund für Verkehrsunfälle in den Kreisverkehren in der Berliner Straße ist die Unkenntnis und/oder die Ignoranz etlicher Verkehrsteilnehmer, auch von Radfahrern, hinsichtlich der verkehrsregelkonformen Benutzung der Anlagen", so Stadtplaner Jens Hubald. Deshalb habe die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg im April das Faltblatt "Sicher Radfahren auf der Berliner Straße in Rathenow" herausgegeben. Am Freitag beteiligten sich vor Ort die Schüler der 5a/b der Scholl-Grundschule an einer Aktion im Rahmen der Verkehrserziehung, gemeinsam mit der Verkehrswacht Havelland und der Polizei.

"Im Sachkundeunterricht haben sich die Schüler mit dem Flyer beschäftigt und für die Aktion große rote und grüne Daumen sowie Hinweisschilder gebastelt, um den Rad- und Autofahrern ihr richtiges oder falsches Verhalten im Kreisverkehr anzuzeigen", berichtete Lehrerin Stefanie Roß. "Im Unterricht ab der 1. Klasse spielt Verkehrserziehung immer wieder eine Rolle. Der Höhepunkt ist die Fahrradprüfung mit der Verkehrswacht in der 4. Klasse."

Rund ein Dutzend der Fünftklässler der Scholl-Schule fährt jeden Tag mit dem Rad zur Schule. Zur Aktion am Freitagmorgen verteilten sich die 45 Schüler an den drei Kreisverkehren in der Berliner Straße. Im Unterricht gut informiert über die wichtigsten Regeln im Kreisverkehr, signalisierten sie den Verkehrsteilnehmern mit dem grünen oder roten Daumen, ob sie sich richtig oder falsch verhalten hatten. Für fünf wichtige Regeln führten die Schüler eine Statistik, die sie im Unterricht auswerteten.

So zeigten lediglich 107 der 293 gezählten Radfahrer das Verlassen des Kreisverkehrs nicht durch das entsprechende Handzeichen an. Insgesamt 37 Radfahrer hielten am Zebrastreifen für Fußgänger an. Aber 47 taten dies nicht. "So eine Aktion hilft, die Verkehrsteilnehmer für richtiges Verhalten zu sensibilisieren", so Dietmar Kratzsch, Vorsitzender der havelländischen Verkehrswacht. "Die Stunde hat gezeigt, dass manch Verkehrsteilnehmer die Regeln einfach ignoriert. Von anderen gab es spontane Zuspruchsbekundungen für die Aktion der Kinder."

Übrigens: Fahrradfahrer werden in der Berliner Straße von den Radwegen in die drei City-Kreisverkehre geleitet. Wollten sie die Zebrastreifen für Fußgänger nutzen, müssten sie absteigen. Radeln sie derweil durch den Kreisel müssen sie sich wie Kraftfahrer an die Regeln halten. Das heißt, sie müssen beim Ausfahren aus dem Kreisel den Wechsel der Fahrtrichtung anzeigen und am Zebrastreifen halten, sofern Fußgänger über die Straße wollen. Erst hinter den Zebrastreifen beginnen wieder die Radwege. Im Kreisel Bammer Landstraße/B188 gibt es übrigens keine Zebrastreifen. In einer Infobroschüre der Stadtverwaltung wird Radfahrern empfohlen, in den City-Kreisverkehren mittig auf der Fahrbahn zu fahren, um gefährliche Überholvorgänge von Kraftfahrern zu vermeiden. Die mittigen Aufpflasterungen dürfen nicht überfahren werden, weder von Kraftfahrern noch von Radfahrern.