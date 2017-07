3 von 233 Einser-Abiturienten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589771/

Während es im Osten des Landkreises Havelland gleich fünf Gymnasien gibt - zwei in Nauen, zwei in Falkensee und eins in Dallgow-Döberitz, ist im Westen des Landkreises nur das Jahn-Gymnasium in der Kreisstadt geblieben. Vormals bestand noch das Duncker-Gymnasium, das 2007 mit dem Jahn-Gymnasium zusammen gelegt wurde. Das Humboldt-Gymnasium in Premnitz war 2010 geschlossen worden.

Inzwischen hat sich im Westhavelland die Rathenower Bürgel-Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe als Alternative entwickelt. Dort, wie auch an allen anderen Gesamtschulen, wird das Abitur aber nach dem 13. Schuljahr abgelegt, nicht nach dem 12., wie an Gymnasien. An der Bürgel-Schule, an der es 2017 keinen Einser-Abiturienten gab, mussten zuletzt wegen zu starker Nachfrage 28 Sechstklässler ans Rathenower Gymnasium verwiesen werden.

Die Alternative im Osten des Landkreises heißt indes Kant-Gesamtschule, die sich in Falkensee befindet. Dort hatte es 2017 ebenso keinen Einser-Abiturienten gegeben. Sie ist extrem hoch nachgefragt. Wohl auch deshalb, weil diese Gesamtschule, wie ihr Pendant in Rathenow, Sport in den Fokus stellt.