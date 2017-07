artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) Unverständnis auf deutscher Seite: Feuerwehrleute aus Berlin und Brandenburg kommen bei der diesjährigen Auflage des polnischen Festivals "Haltestelle Woodstock" nicht zum Einsatz. Dies sei ihnen Ende vergangener Woche "lapidar" per E-Mail mitgeteilt worden, wie Helmut Otto, Amtsleiter Katastrophenschutz Frankfurt (Oder), am Dienstag erklärte. Zuvor hatte der RBB berichtet. Hintergrund für die Absage der Woiwodschafts-Kommadantur Lubuskie sei, dass die polnische Zentralregierung die Zusammenarbeit mit verschiedenen deutschen Sicherheitskräften für das diesjährige Festival in Kostrzyn (Küstrin) ausgesetzt habe.