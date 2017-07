artikel-ansicht/dg/0/

Nach den Angaben der Bundesregierung handelte es sich bei den 22 Fällen sowohl um Doppelstaatsbürger als auch um Personen nur mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Eine regelmäßige konsularische Betreuung sei "bei allen Inhaftierten gewährleistet, soweit darauf ein völkerrechtlicher Anspruch besteht, in einzelnen Fällen auch darüber hinaus", hieß es weiter. Bei Personen sowohl mit der türkischen als auch der deutschen Staatsbürgerschaft besteht kein völkerrechtlicher Anspruch auf eine konsularische Betreuung.

Zuletzt war am 5. Juli der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner in der Türkei festgenommen worden. Gegen ihn, einen schwedischen Kollegen und vier türkische Menschenrechtler verhängte ein Gericht in Istanbul am Dienstag Untersuchungshaft.