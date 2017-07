600 000 neue Aale für die Havel

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Der Fischbestand in Berliner Gewässern wächst mit menschlicher Hilfe in diesem Sommer um 600 000 junge Aale. In einer ersten Aktion am Dienstag haben Angler und Umweltstaatssekretär Stefan Tidow (Grüne) zunächst rund die Hälfte der Tiere in Ufernähe an der Unter- und Oberhavel ausgesetzt, wie die Umweltverwaltung mitteilte. Die übrigen 300 000 Jungaale würden gegen Ende August an der Oberhavel oder in Köpenick ins Wasser gelassen. Der Fischnachwuchs soll zum Erhalt seiner Art beitragen und die Wasserqualität verbessern helfen.