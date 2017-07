artikel-ansicht/dg/0/

An insgesamt vier Stellen, an denen die Stromleitung die Autobahn kreuzt, dürfen im Zuge der genehmigten A-10-Erweiterung neue Masten errichtet werden. Bei Buch und am Dreieck Barnim stehen die Bauwerke bereits, in Summt ist vor zwei Wochen mit den Bauarbeiten für den ersten von drei Türmen begonnen. Die Masten Nummer 97, 99 und 100 sind zwischen 57 und 70 Meter hoch und stehen auf einem zehn mal zehn Meter starken Fundament, für das die Oranienburger Firma "Havelbeton" das Material anliefert. Mit zirka 330 Kubikmeter Beton wurde am Dienstag eine stabile Basis für das Metallgerüst geschaffen. Dafür waren sechs Fahrzeuge im Einsatz. Insgesamt waren 44 Lieferungen nötig. "Havelbeton" hat nach Angaben von Geschäftsführer Pierrre Neumann den Zuschlag für fünf Mastfundamente bekommen. "Das ist ein überdurchschnittlicher Auftrag für uns", sagte der Geschäftsführer, der übrigens noch einen Lehrling (Verfahrensmechaniker-Transportbeton) sucht. Der Auftrag hat seinen Angaben zufolge ein Volumen von 130 000 Euro.

Die Aufbau-Arbeiten in Summt sollen im September abgeschlossen werden. Der dritte Mast unmittelbar nördlich der Anschlussstelle folgt später. Die drei neuen Masten bei Summt ersetzen die vier 220-KV-Masten.

Insgesamt müssen für den Ostteil der Stromtrasse zwischen Oder-Havel-Kanal an der A 111 und Neuenhagen nach Angaben von 50-Hertz-Sprecher Axel Happe 115 neue Masten errichtet werden, die die bisherigen 120 Kabelträger ersetzen. Die Genehmigung für den Bau eines Großteils der Anlagen steht aber noch aus. Happe rechnet 2018 mit einem Planfeststellungsbeschluss.

In Summt wird ebenfalls im Zuge der Autobahnerweiterung im Herbst ein Mast einer weiteren Stromleitung (380-kV-Leitung Lubmin-Neuenhagen) hochgezogen.

Die Montage der grünen Gerüste erfolgt zunächst mit kleinen Kränen. Geht es höher hinaus, wird beim "Aufstocken" ein großer Autokran eingesetzt.