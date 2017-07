Feuerwehr nach Gülle-Einsatz beklaut

artikel-ansicht/dg/0/

Bergfelde (zeit) Als "absolut ärgerlich" hat Hohen Neuendorfs Stadtbrandmeister Robert Röhl einen Diebstahl während des Einsatzes am Montagmittag in Bergfelde bezeichnet. Unbekannte haben drei Blitzleuchten, mit denen die B 96 a nach dem Unfall mit einem Gülle-Transporter abgesperrt wurde, mitgenommen. Der Sachschaden beträgt etwa hundert Euro. Unangenehm seien auch einige Passanten aufgefallen, die sich lautstark über die Vollsperrung aufgeregt hätten und ihren Dampf an den Kameraden im Einsatz abgelassen hätten, so Röhl.