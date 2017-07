Unfall in Lindenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Stau in Lindenberg: Auf der Kreuzung der L 200/Bucher Straße in Lindenberg sorgte ein Unfall am 18. Juli um 9 Uhr für kilometerlangen Rückstau zum Autobahnzubringer am Barnimer Kreuz. Ein Kleinbus und ein Pkw VW Kombi waren zusammengestoßen. Die VW-­Fahrerin wurde dabei verletzt. 8000 Euro Schaden entstanden. Die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz und sperrten die Kreuzung weitestgehend ab. Der Rückstau reichte bis zum Barnimer Kreuz. Verkehrsteilnehmer Richtung Berlin standen lange Zeit, um den Kreuzungspunkt zu durchfahren.