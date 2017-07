artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Ein Einbrecher hat am Montag in Birkenwerder nicht nur Bargeld und Heimelektronik aus einem Haus am Krugsteig gestohlen, sondern auch ein paar Schuhe. Diese zog er offenbar gleich an. Seine eigenen ließ er jedenfalls zurück. Gut für die Polizei: Es dürften sich ein paar Spuren in den Schuhen sichern lassen. Aber trotzdemärgerlich für die Hausbewohner: Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Tat soll sich zwischen 8.15 und 14 Uhr ereignet haben.