Saisonziel locker gemeistert

Platz zwölf wurde es am Ende der Spielserie. Trebnitz hatte am Ende 33 Zähler und dabei viel Luft zu den Verfolgern Tucheband und Reichenberger SV sowie zwei Punkte Rückstand auf den elfplatzierten SV Gartenstadt. Acht Siege, neun Unentschieden und 13 Niederlagen gab es in der Saison. In der Fairness-Tabelle wurden sie Sechster. Ein Sieg im letzten Saisonspiel gegen den Tabellen-Sechsten Grün-Weiß Letschin wäre zwar noch schön gewesen, aber das 1:1 tat der guten Stimmung bei der anschließenden Saisonabschlussfeier keinerlei Abbruch.

Direkt nach dem Abpfiff der Partie, geleitet von Schiri Reinhard Schulz, wurde mit Kaffee und Kuchen, frisch gezapftem Bier vom Fass sowie Leckerem vom Grill, der Saisonausklang begangen. Auch das gehört zum Vereinsleben der Trebnitzer. Mit dieser Abschlussfeier bedankte sich der Verein bei den Spielern für die gute Saison, den ehrenamtlichen Helfern, den fleißigen Kuchenbäckern und den weiteren Mitgliedern dafür, dass sie nach wie vor dem Verein treu bleiben und weiter unterstützen. Mit dem letzten Punktspiel beendete Siegfried Jahn seine Trainertätigkeit.

Nun steht die neue Spielserie 2017/2018 an und die Vorbereitungen laufen bereits. Trotz der noch nicht geklärten Trainernachfolge für den scheidenden Jahn, stehen die Fußballer bereits wieder voll im Trainingsbetrieb. Dass die aktiven Fußballer hoch motiviert sind, beweist auch der persönliche Einsatz bei der Renovierung der Umkleidekabinen sowie des Schiedsrichterraumes. Zudem wurden mit der Platzsanierung begonnen, die nach längerer Antragstellung nun durch Fördermittel und mit Eigenanteilen realisiert werden kann. Da dies immer eine längere Zeit benötigt, bis der Platz wieder bespielbar ist, werden die ersten Heimspiele auf Ausweichplätzen stattfinden müssen. Hierbei erhält die SG Trebnitz Unterstützung von Rot-Weiß Diedersdorf, deren Platz die SG-Akteure nutzen können.

Bis zum Punktspielbeginn am 19. August sind noch einige Testspiele angedacht.