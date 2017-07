Betrunkener flippt wegen Hund aus

artikel-ansicht/dg/0/

Walsleben (kus) Die Nacht zu Dienstag musste ein 29-jähriger Temnitzer im Gewahrsam der Neuruppiner Polizeiinspektion verbringen. Am Abend zuvor hatte ihn ein fremder Hund offenbar so sehr auf die Palme gebracht, dass der Mann sich lange Zeit nicht beruhigen konnte. Das Tier war mit seinem Herrchen zu Besuch in dem Mehrfamilienhaus, das auch der 29-Jährige bewohnt. Die Gäste passten dem Mann offenbar nicht. Er drohte, das Tier zu erschießen. Die alarmierte Polizei nahm ihm daraufhin sein Luftgewehr weg und verwarnte den Mann, der 1,80 Promille Alkohol intus hatte. Die Warnung der Polizisten verfehlte jedoch ihre Wirkung. Kaum waren die Beamten abgefahren, wurden sie erneut zum Einsatzort gerufen. Diesmal schlug der Mann mit seinen Fäusten gegen Wände und Türen der Nachbarn und versetzte sie so in Angst.