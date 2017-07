artikel-ansicht/dg/0/

Genf/Tripolis (dpa) Die Vereinten Nationen sind wegen der möglichen Folter und Hinrichtung von Gefangenen in Libyen besorgt. Berichten über gequälte Gefangene und mindestens zehn Hinrichtungen von Mitgliedern der Libyschen Nationalen Armee (LNA) müssten untersucht werden, teilte ein Sprecher des UN-Hochkommissars für Menschenrechte am Dienstag mit. Ein Video, das in sozialen Medien zirkulierte, zeigte laut UN mutmaßliche LNA-Kämpfer, die Gefangene misshandelten.