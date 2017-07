Zahnarzt missbrauchte Patientin - Bewährungsstrafe nach Geständnis

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Berliner Zahnarzt ist wegen Missbrauchs einer betäubten Patientin zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der Angeklagte habe die 25 Jahre alte Studentin nach einer Operation unter Vollnarkose sexuell berührt, begründete das Amtsgericht Tiergarten am Dienstag die Entscheidung. Der Angeklagte hatte gestanden. Er könne nicht erklären, warum er die Patientin angefasst habe. In einem Täter-Opfer-Ausgleich habe er bereits 8000 Euro an die Frau gezahlt. Er rechne damit, dass er nun seine Approbation verliere und nicht mehr als Arzt arbeiten dürfe.