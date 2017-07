Zehdenicker Spielplatz: Anwohnerin fürchtet um ihre Ruhe

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (mhe) Für den Naturspielplatz auf dem Zehdenicker Festplatz können die Planungen fortgesetzt werden. Einstimmig votierten die Stadtverordneten bei ihrer jüngsten Sitzung dafür. Zuvor war seitens der Verwaltung aber noch eine Veränderung eingebracht worden. Das heißt im Ergebnis: Der Stadtrat billigte zwar die Planungen für den Spielplatz, ausgenommen aber sämtliche Spiel- und Sportflächen sowie die Tikis (großformatige Südseemasken als Dekoration). "Wir wollen mit dem Wegebau vorankommen", sagte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). "Für alles andere unternehmen wir einen neuen Anlauf, das würde sonst den Rahmen sprengen." Hintergrund für Dahlenburgs Bedenken: Zwar waren sich die Fachausschüsse weitgehend einig, dass die Tikis nicht in das Ensemble passen, zur Art der Spielgeräte und des Fallschutzes hatten die Ausschussmitglieder aber noch Änderungswünsche. Dem soll sich nun eine erneute Sitzung der Arbeitsgruppe Spielplätze annehmen. "Wir wollen nicht total die Luft rausnehmen", betonte Dahlenburg. Der avisierte Termin am 1. August liege zwar in den Ferien, handhabe man es aber anders, werde es wegen zu beachtender Fristen schwierig. Ende August soll die Stadtverordnetenversammlung dann abschließend entscheiden - ohne erneute Beteiligung der Fachausschüsse.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589814/

In der Anwohnerschaft regen sich indes Bedenken gegen die Errichtung eines Spielplatzes mitsamt Sportanlagen auf dem Festplatz. Anke Herberg sagte bei der Einwohnerfragestunde, dass insbesondere die Aktivitäten auf Beachvolleyball- und Basketballplatz mit Lärm verbunden seien. Dieser werde direkt in ihren Garten übertragen, der an den Festplatz grenze und für sie und ihre Familie eigentlich ein Ort der Ruhe und Entspannung sein sollte. Die Stadtverordneten bat sie daher, gegen ein Beachvolleyballfeld zu stimmen. Gepflanzte Sträucher seien kein Lärm-, sondern nicht mehr als Sichtschutz. Auch der geplante Umzug des Jugendclubs auf das Gelände werde für viel Unruhe sorgen.

"Wir haben aufgegriffen, was sich die Jugendlichen wünschen", sagte Fachbereichsleiter Fred Graupmann zur Auswahl von Spielangeboten. Ein entsprechendes Entwicklungskonzept sei bereits vor geraumer Zeit beschlossen worden. Im Rahmen des Bauantrages werden Auflagen geprüft. Noch befinde man sich in der Phase der Vorplanung, sprich in einem sehr frühen Stadium. Man befinde sich in einem Dilemma. "Jeder ruft nach Spielplätzen, aber keiner will sie vor der Haustür", so Graupmann.

"Wir werden keine Genehmigung bekommen, wenn wir nicht den Lärmschutzauflagen nachkommen", betonte Bürgermeister Dahlenburg. Für den neuen Jugendclub werde es eine Hausordnung geben, in der beispielsweise auch Nutzungszeiten geregelt sind. So sei kein Rund-um-die-Uhr-Betrieb zu erwarten. Dass ein Spielplatz auch Konflikte mit sich bringt, sei der Stadtpolitik bewusst. Zielstellung sei aber gewesen, einen Spielplatz anzulegen, der von der Innenstadt aus gut erreichbar ist.