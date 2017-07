Velten hat gute Erfahrungen mit Dialogdisplays

artikel-ansicht/dg/0/

Beispiel Breite Straße: Binnen zehn Monaten (bis Mitte Februar 2017) wurden knapp zwei Millionen Durchfahrten Richtung Germendorf gezählt. Davon hielten sich etwa 1,4 Millionen an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde. Fast ein Viertel der Verkehrsteilnehmer war etwas zu schnell. Die Fahrer darunter, die schneller als 60 Kilometer pro Stunde fuhren, machen knapp zwei Prozent aus. Auffällig ist, dass die Fahrer am Vormittag am defensivsten sind. Zwischen 7 und 10 Uhr übertreten nur rund 17 Prozent die erlaubte Geschwindigkeit. Am späten Abend hingegen wird Gas gegeben. Zwischen 19 und 22 Uhr ist jeder dritte motorisierte Verkehrsteilnehmer zu schnell.

Auffällig ist, dass zwar viele Autofahrer abbremsen, denen das Display beim ersten Mal eine zu hohe Geschwindigkeit anzeigt. Andererseits treten etwa fünf Prozent der Fahrer das Pedal nach der ersten Anzeige tiefer durch.

Ein ähnliches Bild vom Verkehrsverhalten wird auch durch die beiden Displays in der Bötzower Straße nachgewiesen. Auch hier bilden die Raser eine verschwindend geringe Gruppe. Nur zwei von 1 000 wurden mit einer Geschwindigkeit festgehalten, die über 70 Kilometer pro Stunde lag. Über 50 Stundenkilometer fuhren 13,5 Prozent.

Dass die Displays auch einige sehr radikale Ausreißer registriert haben, dürfte weniger an den Autofahrern als an der sensiblen Technik liegen. So wurden auf der Bötzower Straße sechs Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometer aufgezeichnet, darunter als Spitzenwert einmal fast 250. Der Hersteller habe erklärt, dass diese Ausschläge durch besonders starke Erschütterungen zustande kommen können und nichts mit dem Fahrverhalten zu tun haben.

Zwar legte die Stadtverwaltung keine konkreten Zahlen für die Bergstraße vor. Doch der Vergleich der Daten mit früheren Geschwindigkeitskontrollen habe ergeben, dass die Zahl jener, die die Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten, deutlich zugenommen habe. 85 Prozent der Autos und Motorräder fahren regelkonform. Damit erreiche man mit den Displays mehr Verkehrsdisziplin als mit den zuvor aufgestellten Schildern "Spielende Kinder". In Höhe der Kontrollstelle befindet sich ein Spielplatz.

Bislang hat es die Stadt dabei belassen, die Raser mit dem moralischen Mittel der Displays zur Vernunft zu bringen. Das gilt auch für die Abendstunden. "Ab 18 Uhr werden die Autofahrer schneller", hat Hufnagl den Statistiken entnommen. Baudezernent Berthold Zenner musste auf die Frage von Kristine Wunderlich (Freie Wähler), ob die Polizei daraufhin schon mal zum Lasern gebeten wurde, mit Nein antworten: "Bei Auffälligkeiten würden wir das tun. Aber unsere gewonnenen Erkenntnisse sind erstaunlich positiv." Das kann in anderer Hinsicht nicht behauptet werden: Drei der acht Displays wurden bereits einmal mutwillig zerstört.