Exin-Oberschule: Schwungvolles Jubiläum

Zehdenick (GZ) Früher war alles besser? Das würde Schulleiter Karl-Heinz Jünger so nicht unterschreiben. Anlässlich des 50. Jahrestages der Eröffnung der Karl-Marx-Oberschule schwelgte der Pädagoge am Dienstag mit ehemaligen Schülern und Lehrern in Erinnerungen an vergangene Schulzeiten, als vieles anders war als heute.

Aber besser? Nein, besser war es nicht unbedingt, meinte Jünger, als Heidi Knappe, Lehrerin von 1967 bis 2002, daran erinnerte, dass Lehrer in den Ferien außerhalb der Schule noch arbeiten mussten. Zum Beispiel in den Krippen, damit die dort tätigen Erzieherinnen auch Urlaub nehmen konnten. Von solcherlei Einsätzen sind Lehrer heute befreit. Dass Schüler von der Einschulung bis zum Abschluss der zehnten Klassen ohne Schulwechsel zusammenbleiben konnten, empfand Sylvia Tetz, geborene Liebe, Schülerin von 1971 bis 1981, als Vorteil. Allerdings wurden den Schülern Zukunftspläne verbaut. Sie erinnerte sich, damals nicht zur Erweiterten Oberschule (EOS) nach Gransee wechseln zu dürfen. Das Privileg sei pro Klasse nur zwei, drei Schülern vergönnt gewesen. Dabei hätte auch sie gerne das Abitur gemacht. Heute sehe das schon ganz anders aus. Im Durchschnitt rund 40 Prozent eines jeden Jahrgangs der Exin-Oberschule Zehdenick, die das 1967 eröffnete Schulhaus an der Marianne-Grunthal-Straße nutzt, entscheiden sich heute für die Abiturausbildung, berichtete Karl-Heinz Jünger. Entsprechende Leistungen vorausgesetzt, sei der Wechsel zur gymnasialen Oberstufen oder zum Gymnasium kein Privileg mehr einiger weniger Schüler. "Aber früher hatten wir deutlich mehr Prüfungen", zog Sylvia Tetz einen weiteren Vergleich. Da konnte Jünger zustimmen. Und noch eine Besonderheit gab es zu DDR-Zeiten, an die sich Mathe- und Physiklehrerin Heidi Knappe erinnerte. Klassenfahrten fanden immer in den Ferien statt. "Dafür fiel kein Unterricht aus", sagte die heute in Templin lebende pensionierte Lehrerin.

Sehr intensiv mit der Geschichte des Schulstandortes haben sich 15 Zehdenicker beschäftigt, die sich am großen Schulquiz beteiligten. Knifflige Fragen galt es zu beantworten. Die 79-jährige Marie Stornowski hatte Glück. "Ich habe noch nie etwas gewonnen", zeigte sich die überglücklich, als ihr Schulleiter Karl-Heinz Jünger am Dienstag 25 Euro in bar überreichte. Nur die Antwort auf die Frage, seit wann der Sonnabend generell schulfrei ist, ließ sich nur mit Hilfe ihrer Kinder beantworten, die dafür im Internet recherchierten. Sie fanden heraus, dass am 18. November 1989 der erste Sonnabend war, an dem Schüler nicht zum Unterricht in die Schule mussten. Ihre Oma zur Rate zog die 18-jährige Sophie John bei der Beantwortung der Fragen. Auch sie gewann 25 Euro beim Quiz. Insgesamt 50 Euro konnte Jünger so am vorletzten Schultag verteilen. Überhaupt drehte sich am Dienstag alles um diese Zahl beim Projekttag der Mädchen und Jungen. An verschiedenen Stationen war vor allem voller Körpereinsatz gefragt, so auch beim Seilspringen oder dem Auffangen von Tennisbällen mit Hilfe eines Papierkorbes oder dem etwas anderen Volleyball. Doch der Einsatz sollte sich lohnen. Der beste Schüler sicherte sich für seine Klasse einen zusätzlichen Wandertag zuzüglich 50 Euro für die Klassenkasse. Da fehlte bei vielen der nötige Ernst nicht, um alle Aufgaben mit Bravour zu meistern.