Küstrin (MOZ) "Das gibt's doch nicht! Wer hat sich denn diesen Blödsinn wieder ausgedacht? Da rufe ich gleich mal bei der Wojewodschaft an." Anna Suska, die Sekretärin der Stadtverwaltung Küstrin, ist eine bodenständige Frau. Die Nachricht, dass Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks aus Brandenburg und Berlin, die in den vergangenen Jahren an der Absicherung des Rockfestivals "Haltestelle Woodstock" beteiligt waren, in diesem Jahr ausgeladen wurden, hatte sie am Dienstagvormittag noch nicht erreicht.

Aber der ganze Rummel, der entstanden ist, weil die national-konservative Regierung in Warschau mit den Organisatoren des Festivals politisch über Kreuz liegt, geht ihr gehörig auf die Nerven. "Wissen Sie, das Motto unseres Festivals lautet doch: Liebe, Freundschaft und Musik. Außerdem ist der Eintritt kostenlos und jeder gern gesehen. Aber vielleicht sind ja die Zeiten heutzutage so, dass man so etwas nicht mehr organisieren kann", sagt sie. Immerhin soll das traditionsreiche Festival vom 3. bis 5. August dieses Jahres schon zum 27. Mal stattfinden.

Vor genau fünf Jahren hatten der damalige polnische Präsident Bronislaw Komorowski und sein deutscher Amtskollege Joachim Gauck das Festival noch gemeinsam besucht. "Dies und die Tatsache, dass auch immer so viele Deutsche zu dem Fest kommen, sind doch der Beweis dafür, wie friedlich wir hier an der Grenze miteinander leben", meint die parteilose Frau. Natürlich sei man in Küstrin stolz darauf, dass in so einer kleinen Stadt ein so großes Event stattfindet.

Die heutige Regierung im fernen Warschau jedoch - an der Frau Suska grundsätzlich nichts auszusetzen hat, "weil sie von der Mehrheit der Polen gewählt wurde und ich als gute Staatsbürgerin diese Wahl achte" -, scheint sich nicht so richtig vorstellen zu können, wie umkompliziert die meisten Polen und Deutschen im Alltag miteinander umgehen. "Wir haben doch so viele Projekte mit Seelow, Frankfurt (Oder) und anderen Partnern", zählt sie auf.

Andererseits hält es Anna Suska auch für unnötig, "dass der Organisator des Festivals, Jurek Owsiak, die Regierung so oft politisch angreift". Dessen Äußerung, dass er sich darüber freuen würde, wenn auch in Deutschland lebende Flüchtlinge an dem Rockfest teilnehmen würden, hielt sie für überflüssig. Es sei doch bekannt, dass die Mehrheit der Polen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sei, gibt sie zu bedenken.

Zwei Stunden nach dem ersten Gespräch hat die Lokalpolitikerin dann erfahren, dass die Anweisung, die deutschen Feuerwehrleute und THW-Kräfte auszuladen, von der Hauptkommandantur der polnischen Feuerwehr in Warschau kam. "Dem regionalen Chef in Gorzów, der die Nachricht überbringen musste, ist das Ganze selbst peinlich gewesen", betont Anna Suska.

Auch die Sprecherin des THW für Berlin und Brandenburg, Ellen Krukenberg, hebt hervor, dass der Gorzower Feuerwehrkommandant Leszek Suski und THW-Präsident Albrecht Broemme erst im September einen Zweijahresarbeitsplan zur Zusammenarbeit im grenzüberschreitenden Katastrophenschutz unterzeichnet haben. "Dementsprechend absolvierten die Partner in diesem Jahr bereits mehrere Einsatzübungen", sagt Krukenberg. Im Mai habe die jüngste gemeinsame Übung östlich der Oder stattgefunden.

"Unser Woodstock-Festival wird in diesem Jahr genauso friedlich wie immer", versichert Anna Suska zum Abschluss. Und jeder, der in diesem Sinne daran teilnehmen möchte, sei in Küstrin gern gesehen.