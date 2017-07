Detlev Frye will Bürgermeister werden

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Kurz vorm Ende der Bewerbungsfrist am Donnerstagmittag hat sich am Montag ein vierter Bewerber für das Seelower Bürgermeisteramt gemeldet: Detlev Frye tritt für die AfD an. Der 52-jährige Lebuser muss keine Unterstützungsunterschriften beibringen, da die AfD bereits im Kreistag vertreten ist.