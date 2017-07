Zuschuss für Jugend- und Seniorenarbeit

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Stadt wird ab 15. Oktober an acht Strausberger Vereine Personalkostenzuschüsse in einer Gesamthöhe von 161 000 Euro zahlen. Einstimmig haben die Stadtverordneten beschlossen, dass die Vereine damit Beschäftigte in der offenen Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit bezahlen können. Begünstigt wurden der Jugendsozialverbund, der Bürgerverein Hegermühle, die Volkssolidarität, der Sozialpark Märkisch-Oderland, der Bezirksverband der AWO Brandenburg-Ost, der Demokratische Frauenbund, die gemeinnützige Steremat GmbH und das Alternative Jugendprojekt 1260. Die Zuschüsse gelten zunächst nur für den Rest des Jahres 2017 und das Jahr 2018. Jährlich müsse über weitere Zuschüsse nur in Anhängigkeit von der finanziellen Situation der Stadt beraten werden, heißt es in der Begründung der Beschlussvorlage. Das bisherige Verfahren der Arbeitnehmerüberlassung ist gesetzlich nicht mehr erlaubt.