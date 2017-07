Yoga, Gesichtsmasken und schnelle Bälle

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Am Donnerstag geht es für die Schüler in die Sommerpause. Sechs Wochen Ferien stehen dann bis zum ersten September an. Das Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum Offi in Bad Freienwalde bietet für den Zeitraum einige Freizeitmöglichkeiten. Die Auswahl in den ersten zwei Wochen reicht von Yoga bis zu schnellen Bällen: